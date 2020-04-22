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Ekonomi

İstanbul'da pide ne kadar? | Ramazan pidesi kaç para?

İstanbul pide fiyatı | Ramazan ayıyla birlikte milyonlarca kişi ramazan pidesinin fiyatını araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Ramazan pidesi ne kadar?” , “İstanbul pide fiyatları” , “İstanbul ramazan pidesi ne kadar?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, ramazan pidesi kaç para?

2020-04-22 11:26:00 -
İstanbul'da pide ne kadar? | Ramazan pidesi kaç para?

23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Vatandaşlar bu nedenle şimdiden ramazan pidesinin fiyatını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

İstanbul'da pide ne kadar? | Ramazan pidesi kaç para?

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. İstanbul’da 350 gramlık ramazan pidesi geçen yıl olduğu gibi 3 liradan satılacak.

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