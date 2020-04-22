İstanbul'da pide ne kadar? | Ramazan pidesi kaç para?
İstanbul pide fiyatı | Ramazan ayıyla birlikte milyonlarca kişi ramazan pidesinin fiyatını araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Ramazan pidesi ne kadar?” , “İstanbul pide fiyatları” , “İstanbul ramazan pidesi ne kadar?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, ramazan pidesi kaç para?
23 Nisan’ı 24 Nisan’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Vatandaşlar bu nedenle şimdiden ramazan pidesinin fiyatını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.
İstanbul'da pide ne kadar? | Ramazan pidesi kaç para?
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. İstanbul’da 350 gramlık ramazan pidesi geçen yıl olduğu gibi 3 liradan satılacak.