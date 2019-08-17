İstanbul'da patlama! Yaralı var Sancaktepe'de doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de bir binanın 5. katındaki dairede patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralanırken, ilk belirlemelere göre, patlamanın nedeninin gaz sıkışması olduğu belirtildi. İstanbul Sancaktepe'de Mevlana Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede saat 07.30'da patlama meydana geldi. Duvar ve pencereler yere düştü Şiddetli patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yere düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilirken inceleme devam ediyor.

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