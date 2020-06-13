İstanbul'da patlama! Ortalık savaş alanına döndü, yaralılar var
İstanbul'da bir iş yerinde oksijen tüplerinden kaynaklanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Olay yeri patlama nedeniyle savaş alanına dönerken, çok sayıda ekiplerin sevk edildiği bildirildi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Okmeydanı semtinde bir iş yerinde patlama meydana geldi.
Piri Paşa Mahallesi Şengül Sokak'ta aydınlatma malzemesi üreten bir iş yerinin deposunda meydana gelen patlamanın oksijen tüplerinden olduğu kaydedilirken ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Sokak adeta savaş alanına döndü
Patlamanın etkisiyle sokak adeta savaş alanına dönerken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.