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İstanbul'da patlama: Duvarlar çöktü

Sancaktepe'de bir dairede doğal gaz patlaması meydana geldi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:02
İstanbul'da patlama: Duvarlar çöktü

stanbul Sancaktepe'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

DUVARLAR YERE DÜŞTÜ

Mevlana Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katında bulunan dairede saat 07.30'da doğal gaz patlaması meydana geldi. Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yere düştü. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Patlamanın gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği belirtilirken inceleme devam ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:02
  1. İstanbul
  2. Mevlana
  3. Sancaktepe

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