0553 313 94 23

İstanbul'da patlama! 1 yaralı

Esenyurt'ta bir dairede meydana gelen doğal gaz patlaması sırasında 1 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle dairede büyük hasar meydana gelirken, olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:12
İstanbul'da patlama! 1 yaralı

Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4'üncü katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin duvar ve pencereleri düşerken, ilk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Patlamanın meydana geldiği daire drone ile havadan görüntülendi.

Olay, Esenyurt’un Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, evde doğal gaz patlaması yaşandı. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, büyük bir patlama sesiyle uyanan vatandaşlar panikle sokağa indi. Evde bulunan bir kadın patlamanın etkisiyle yaralanırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bir mahalle sakini, patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyerek, "Cam çerçeve her şey aşağıya indi. Büyük bir alev topu çıktı" dedi.

Patlamanın meydana geldiği daire drone ile havadan görüntülendi. Patlama nedeniyle dairede büyük hasar oluştuğu görüldü.

Olay ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:12
  1. Esenyurt
  2. Güzelyurt Mahallesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Metin Feyzioğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bizler ne muhalifiz ne de...
    1. Metin Feyzioğlu'ndan dikkat çeken..
    2. Cilt gözenekleri nasıl sıkılaşır?
    3. Basketbol Zafer Turnuvası tamamlandı
    4. Antalyaspor'da Zeki Yıldırım ile..
    5. Erdoğan: "Devlet sisteminde illa bir..
    6. Erdoğan: "Kuvvetler ayrılığı..
    7. Pazaryeri’nde ‘Zafer Kupası’ Elo..
    8. Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve..
    9. Erdoğan: "Yasamanın, yürütmenin ve..
    10. "Kayseri’de hiçbir hayırlı iş yarım..
    11. DAP’ın desteğiyle bir hayal gerçek oldu
    12. Somali’de bombalı saldırı: 1 ölü
    13. Ordu’da yeni adli yıl başladı
    14. Erdoğan: "Türkiye, halkın iradesini en..
    15. Çevre yolunda kaza: 8 yaralı
    16. Başkan Bulut asfalt çalışmalarını..
    17. Genç sanatçı adayları sertifika aldı
    18. Antalya OSB Teknopark ile OSTİM..
    19. Şüpheli şahsın üzerinden silah ele..
    20. TCMB'den repo ihalesi
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak