İstanbul'da paraşütle uçarken telefon tamir ettiler

Başakşehir'de bulunan İkitelli'de kendisine ait tekstil dikiş atölyesi bulunan, Türk Hava Kurumu'ndan (THK) eğitim gören paraşüt ile atlama, yamaç paraşütü ve paramotor kullanabilmeyi öğrenen Neşet Çorum, havacılığın kendisi için tutku haline geldiğini söyledi.

Çorum, hafta sonları kendisine boş zaman yarattığını ve havanın uygun olması halinde hobi amaçlı İstanbul'da yamaç paraşütü veya paramotorla uçuş yaptıklarını anlattı. Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan Ispartakule Mevkii'nde akan trafiğin üzerinden paramotorla uçan Neşet Çorum, şunları söyledi:

"İstanbul'da da uçulabildiğini herkes görsün diye Ispartakule uçuşunu yaptım. Bunun için İstanbul dışına çıkmaya gerek yok. Hafta sonu günü birlik bu aktiviteyi yapabiliyoruz. Normalde Çatalca Ormanlı Plajı'nda uçuşlarımızı yapıyoruz. Tandemli ikili uçuşlar da yapabiliyoruz. Benimle birlikte uçmak isteyen arkadaşlarımız günübirlik gelip uçuşlarını yapıp gidebiliyor. Piknik, kamp yapabiliyorlar aynı zamanda deniz var. Yamaç paraşütü günü dolu dolu yaşama fırsatı veriyor. İstanbul'da şehrin ayaklarınızın altında olması çok başka, güzel bir duygu. Paramotor veya yamaç paraşütü ile uçmak için tedirgin olmaya gerek yok. Bir mühendislik işi. Oldukça güvenli."

Yamaç paraşütü i̇le uçarken ekran deği̇şti̇rdi̇

İş yerinde cep telefonu tamiri yapan Ahmet Öz, iş yoğunluğu ve şehir ortamından kaçabilmek için 5 yıldan bu yana yamaç paraşütü tutkusunu yaşadığını belirtti.

Öz, tamir için kendisine telefon getirildiğini aynı gün uçuş planladığını, müşterisinin kendisine güvendiğini ifade ederken, "Sen bunu karada da havada da yaparsın" demesi üzerine uçarken ekranı değiştirdiğini ifade etti.

Ahmet Öz, "Müşterimizin espri diye söylediği kafama takıldı. "Olabilir mi dedik?" Neşet Hocam ile çıktık, havada tamirini yani ekran değişimini yaptık. Yamaç paraşütü şu şehir ortamından uzaklaşmak için bahanemiz oluyor aslında. Gökyüzündeki duygu çok farklı. Pek anlatılacak bir şey değil diyebilirim" diye konuştu.

Neşet Çorum, paramotor ile uçuşları sırasında Ahmet Öz'ün de kendisine yardımcı olduğunu, zaman zaman dönüşümlü uçtuklarını ifade ederken, "Uçtuğumu görünce 'Ben de uçabilir miyim?' dedi. Birçok kişi hevesle gelir, sonra karar değiştirir. Ancak, baktım Ahmet bizden ayrılmaz oldu. Gitti eğitimini de aldı. 5 yıldır uçuyor" dedi.