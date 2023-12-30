İstanbul'da özel jet kazası!
Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçağın pistten çıktığı alana ekipler sevk edildi.
Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet Diyarbakır Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Uçağın pistten çıktığı alana ekipler sevk edildi.
İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel bir jet, Diyarbakır Havaalanı'na inişi sonrası sis nedeniyle pistten çıktı.
Uçağın pistten çıktığı alana ekipler sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, sis nedeniyle pistten çıkan uçağa ilk önce askerler müdahale etti. Tedbiren ambulansların yönlendirdiği kazada ölen ya da yaralanan bulunmuyor.
UÇAKLAR PİST KAPANDIĞI İÇİN MARDİN'E YÖNLENDİRİLDİ
Diyarbakır seferi yapan uçaklar, pist kapandığı için Mardin’e yönlendirildi. İstanbul’da bekleyen bir uçak da kalkış için bekliyor. Pist açıldıktan sonra uçak havalanacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO