İstanbul’da oy kullanacak yabancı ülke doğumlu seçmen sayısı belli oldu!
İstanbul’da oy kullanacak yabancı ülke doğumlu seçmen sayısı belli oldu . Tahmin edildiğini tam aksine İstanbul’da oy kullanacak yabancı ülke doğumlu seçmenlerin Suriyeliler değil Bulgaristan doğumlu olanlar ortaya çıktı.
İstanbul’da oy kullanacak yabancı ülke doğumlu seçmen sayısı belli oldu . Tahmin edildiğini tam aksine İstanbul’da oy kullanacak yabancı ülke doğumlu seçmenlerin Suriyeliler değil Bulgaristan doğumlu olanlar ortaya çıktı.
İkinci sırada ise Almanya doğumlu seçmenler geldi.Üçüncü sırayı Suriyeliler takip ederken, İran ve Afganistan dört ve beşinci sırada geliyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, toplam yabancı seçmen sayısını 293 bin 617 olarak açıkladı.