  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İstanbul’da oy kullanacak yabancı ülke doğumlu seçmen sayısı belli oldu!
Siyaset

İstanbul’da oy kullanacak yabancı ülke doğumlu seçmen sayısı belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-03-11 00:09:00 -
İstanbul’da oy kullanacak yabancı ülke doğumlu seçmen sayısı belli oldu!

İstanbul’da oy kullanacak yabancı ülke doğumlu seçmen sayısı belli oldu . Tahmin edildiğini tam aksine İstanbul’da oy kullanacak yabancı ülke doğumlu seçmenlerin Suriyeliler değil Bulgaristan doğumlu olanlar ortaya çıktı.

İstanbul’da oy kullanacak yabancı ülke doğumlu seçmen sayısı belli oldu . Tahmin edildiğini tam aksine İstanbul’da oy kullanacak yabancı ülke doğumlu seçmenlerin Suriyeliler değil Bulgaristan doğumlu olanlar ortaya çıktı.

İkinci sırada ise Almanya doğumlu seçmenler geldi.Üçüncü sırayı Suriyeliler takip ederken, İran ve Afganistan dört ve beşinci sırada geliyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, toplam yabancı seçmen sayısını 293 bin 617 olarak açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23