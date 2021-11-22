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Yerel İstanbul'da otomobil takla attı
Yerel

İstanbul'da otomobil takla attı

Kartal TEM Bağlantı Yolu Kartal istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, beton bariyere çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 04:03:00 -
İstanbul'da otomobil takla attı

Kaza saat 00.00 sıralarında Kartal TEM Bağlantı Yolu Kartal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Turan yönetimindeki 06 FJH 29 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak sürüklendi. Otomobil sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan diğer iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sebebiyle TEM Bağlantı Yolu Kartal istikametinde bir süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobil çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü. Belediye ekipleri tarafından yol kumlanarak tekrar trafiğe açıldı.

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