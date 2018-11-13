İstanbul'da otobüs kontrolden çıktı! Yaralılar var
İstanbul Kuruçeşme'de yokuş aşağı inen bir belediye otobüsü kontrolden çıkarak duvara çarptı. Olayda çok sayıda yolcunun yaralandığı öğrenilirken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.13 Kasım 2018 Salı 11:13
Kaza saat 10.45'te meydana geldi. İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme'de yokuş aşağıya inen İETT otobüsünün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs yol kenarındaki duvara çarptı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Yaralı 9 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor
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