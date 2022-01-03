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Yerel İstanbul'da otelde yangın paniği
Yerel

İstanbul'da otelde yangın paniği

Fatih'te 5 katlı otelde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 01:08:00 - 2022-01-03 01:14:11
İstanbul'da otelde yangın paniği

Otelde mahsur kalan 10 kişinin bir kısmı kendi imkanlarıyla çıkarken bir kısmını ise itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edilirken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Yangın, saat 22 sıralarında Aksaray Valide Cami Sokak'taki 5 katlı otelin 2'inci katında çıktı. Alevlerin yükseldiği yangını gören çalışanlar otel müşterilerini çıkmaları yönünde uyarırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde mahsur kalan 10 kişinin bir kısmı kendi imkanlarıyla çıkarken bir kısmını ise itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

 

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