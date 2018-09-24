0553 313 94 23

İstanbul’da ortalığı bir birine kattı… Hareketli anlar!

İstanbul’da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Küçükçekmece’de bir taksiyi gasp eden şahıs polisle girdiği çatışma sonucunda vuruldu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 06:19
İstanbul’da ortalığı bir birine kattı… Hareketli anlar!

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre; Sefaköy’de bir kişi, sürücüsünü etkisiz hale getirdiği 34 TJP 99 plakalı taksiyi gasp ederek kaçmaya başladı. Bildirilmesi üzerine alarma geçen polis, gaspçının peşine takıldı. Polis, D-100 Karayolu yan yol Avcılar istikametine doğru taksi ile kaçan gaspçıya Cennet’te ulaştı.

ARAÇLARA ÇARPTI POLİSLE ÇATIŞTI

Gaspçı, polisin ’Dur’ ihtarına aldırmayarak taksinin hızını artırınca önündeki biri taksi olmak üzere iki araca çarptı. Kaza nedeniyle duran araçtan inen gaspçı, polise doğru silahla ateş etmeye başladı. Polis de ateşe karşılık verince çıkan çatışmada gaspçı vurularak etkisiz hale getirildi. Gelen ambulansla olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve adı öğrenilemeyen gaspçı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇOK SAYIDA KOVAN

Yapılan araştırmada şüphelinin, çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu ve çok sayıda suçtan polis tarafından arandığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken D-100 Karayolu yan yol Avcılar istikameti yaklaşık 4 saat trafiğe kapatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 06:19
  1. küçükçekmece
  2. gasp
  3. polis
  4. polisfetö
  5. çatışma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'dan geldi, Esenler otogarında yakalandı!
    1. Fransa'dan geldi, Esenler otogarında..
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. Başkan Erdoğan'dan Rusya'ya PYD/YPG..
    4. Otomobilde ÖTV müjdesi! Resmen başladı
    5. Memura 3 zam birden
    6. Erdoğan talimatı vermişti… 1083 lira..
    7. Kral Selman talimatı verdi… Sürpriz..
    8. Abdülhamid’in hediye ettiği albüm o..
    9. Ankara’da ormanda sır olay… Duyan..
    10. Bölgeden haberler peş peşe geldi…..
    11. Karlov suikastından 10 saat önce
    12. 'Hep birlikte şahit olacağız'..
    13. İstanbul’da ortalığı bir birine kattı…..
    14. Resmi Gazete’de yayımlandı… Otomobilde..
    15. Ankara'da esrarengiz cinayet!
    16. Şenol Güneş: Küfre onay vermem!
    17. Otomobildeki ÖTV matrahı limitleri..
    18. Burkina Faso'da 3 kişi kaçırıldı
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye..
    20. Gazetemize yönelik hayasız saldırılar..
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara kutu açıldı sorumlu İsrail!
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Kara kutu açıldı sorumlu İsrail!
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Tekneyle denize açılan balıkçı 30 ton balıkla döndü
    Rusya'dan ABD'ye rest! 'Gerekirse tek başımıza yaparız'
    Rusya'dan ABD'ye rest! 'Gerekirse tek başımıza yaparız'
    Yeni Asya “duruş”un değil, “kuruş”un hesabını yapar
    Yeni Asya “duruş”un değil, “kuruş”un hesabını yapar
    İçişleri Bakanlığından 'küçük Sedanur' açıklaması!
    İçişleri Bakanlığından 'küçük Sedanur' açıklaması!

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Başkan Erdoğan ABD'ye gitti
    Başkan Erdoğan ABD'ye gitti
    Rus uçağının düşüşü böyle canlandırıldı!
    Rus uçağının düşüşü böyle canlandırıldı!