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Aktüel İstanbul'da organ ticareti operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da organ ticareti operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:55:07 -
İstanbul'da organ ticareti operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da organ ticareti ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde organ nakli için "etik kurul" başvurusu yapan ve akraba ya da yakın arkadaş olduklarını bildiren 5'i yabancı 10 kişinin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 3'ü Iraklı, 1'i Ukraynalı ve 1'i de Kazakistanlı 10 kişi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kaşe ve sahte evrak yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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