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İstanbul'da olumsuz hava şartları etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-22 07:36:46 -
İstanbul'da olumsuz hava şartları etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de devam etti.

Zaman zaman şiddetli rüzgarın da eşlik ettiği yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

- Meteoroloji uyarmıştı

Meteorolojiden dün akşam yapılan açıklamada, "İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu gece saatlerinden itibaren (22.05.2020 Cuma) öğle saatlerine kadar kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verilmişti.

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