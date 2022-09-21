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Gündem İstanbul'da öğrenci yurdunda yangın
Gündem

İstanbul'da öğrenci yurdunda yangın

Arnavutköy'de öğrenci yurdunda iddiaya göre prizde takılı unutulan şarj adaptörü yangına neden oldu. Adaptörün patlaması ile çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 3'ü öğrenci 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 20:26:00 - 2022-09-21 20:28:55
İstanbul'da öğrenci yurdunda yangın

Yangın, saat 18.15 sıralarında Merkez Mahallesi Adaş Sokak üzerinde bulunan öğrenci yurdunda çıktı.

İddiaya göre, öğrencilerin konakladığı odada prize takılı unutulan şarj adaptöründe meydana gelen patlama sonrası elektrik kablolarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın esnasında yurtta bulunan 3'ü öğrenci 4 kişi dumandan etkilendi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan kişiler daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı

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