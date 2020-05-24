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Aktüel

İstanbul’da meydanlar ve yollar boş kaldı

Korona virüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı süresince 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 07:28:27 -
İstanbul’da meydanlar ve yollar boş kaldı

Korona virüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı süresince 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. İstanbul’da her bayram yoğunluğun yaşandığı Eminönü Meydanı ve E-5 Karayolu boş kaldı.


Yaklaşık 3 aydan beri Türkiye’de etkili olan Korona virüs (COVİD-19) salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlanamadı. Buruk ve sessiz bir bayram havasının yaşandığı bugünde İstanbul sessizliğe büründü.


Dolup taşan meydanlar, yollar boş kaldı


Geçtiğimiz yıllarda her bayram sabahı dolu olan meydanlar ve yollar bu defa boş kaldı. İstanbul’un önemli meydanlarından olan Eminönü Meydanı ve E-5 Karayolu boş kaldı.

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