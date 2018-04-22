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İstanbul'da maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Süper Lig'de Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

22 Nisan 2018 Pazar 10:42
İstanbul'da maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beşiktaş'taki Vodafone Park'ta, ev sahibi Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanacak 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Süper Lig futbol maçı nedeniyle, saat 19.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünde kapama yapılarak, akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. Dolmabahçe tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Caddesi başından Kabataş istikametine yönlendirilecek, Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak stat yakınındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak. Bayıldım ve Küçükçiftlik caddelerinden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete kavşağından Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi, Süzer Plaza önünden Şehitler Tepesine kadar trafiğe kapatılacak, Akaretler ışıklar ise Süleyman Seba Caddesi kesişiminden itibaren akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek, Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 10:42
  1. İstanbul
  2. Beşiktaş
  3. Süleyman Seba
  4. Emniyet Müdürlüğü
  5. Gümüş
  6. Malatya
  7. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  8. İlhan Cavcav
  9. Dolmabahçe
  10. Malatyaspor
  11. Şişli

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