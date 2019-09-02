0553 313 94 23

İstanbul'da kurşun delikleri bulunan araç kaza yaptı

İstanbul Zeytinburnu'nda içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil kaza yaptı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:38
İstanbul'da kurşun delikleri bulunan araç kaza yaptı

Zeytinburnu'ndaki olay, Kazlıçeşme Marmaray Durağı yakınında saat 06.15 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 34 LR 5600 plakalı otomobildeki iki kişi havaya ateş açarak cadde boyunca ilerledi. Genç Osman Caddesi'ne sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki demir korkulukları aşarak refüje çıktı. Elektrik direğine çarparak durabilen araçtaki 2 kişi, aracı terk ederek kendi imkanlarıyla Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri otomobil üzerinde inceleme yaptı.

Araçta yapılan incelemede kurşun deliklerine rastlandı. Polis, otomobilde bulunan ve yaralanan 2 kişinin, silahla mı yoksa kaza sonucu mu yaralandıklarını belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili bir minibüsçü, "Sesler geliyordu. Sonra bu araba önümden hızla geçti. Sonra da gelmiş buraya. Orada da patlama sesleri oldu. Bu araba olaya karıştı mı bilmiyorum. Araçta kaç kişi vardı görmedim" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:38
  1. İstanbul
  2. Kaza
  3. zeytinburnu
  4. kurşun
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya nükleer reaktörlerini tasfiye etmeye hazırlanıyor
    1. Japonya nükleer reaktörlerini tasfiye..
    2. Putin onu örnek gösterdi:..
    3. Kilometre oyunu ‘sıfırlandı’
    4. Red Bull Car Park Drift Dünya..
    5. Altay: “Tüketici bankaların esareti..
    6. Başkan Akın’dan Turgutlu’ya ’Müzik..
    7. Çocukların sinema sevinci
    8. İstanbul'da yasak yerden dönüş yapan..
    9. Artık güvenle alıp satıyorlar
    10. Korkunç vahşet! Cesedi tandırda bulundu
    11. Feyzioğlu: "HSK'nin yapısının,..
    12. Terörün kökünün kazındığı bölgede..
    13. Avrupa borsaları
    14. Jandarmanın operasyon köpekleri..
    15. Nevşehir’de FETÖ’cülere ağır darbe!
    16. Skrtel'e büyük şok! Atalanta..
    17. Tekirdağ'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
    18. Elazığ’da ölümlü kaza oranı yüzde 38..
    19. Otomobillerin periyodik bakımlarında..
    20. Dr. Öğretim Üyesi Özer Akgül: “Afrika..
    İmamoğlu eşini 'koluna vurarak' uyardı!
    İmamoğlu eşini 'koluna vurarak' uyardı!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı