  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eli kanlı terörist Ben-Gvir poz verdi: Alçaklığın fotoğrafı! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuştu: Yapay zeka emeği devre dışı bıraktı ‘Mülakatta 100 ve 0 puan verildi’ Mersin Üniversitesi'nde başörtüsüne engel Özgür Özel, AK Parti’ye geçme kararı alan Cemil Tugay’a öfke kustu: Hain oğlu haindir! Türkiye'den sınır dışı edilen terörist Jesica Bahar İsrail'de Türklere nefret kusuyor Bekir Bozdağ istifa etti! AK Parti yeni TBMM Başkanvekili seçecek Trump adres verdi, eyalet ayağa kalktı: ‘Gelin Los Angeles’ı vurup yok edin’ Başvuru ekranı açıldı: Ailelere 11 bin 866 TL eğitim desteği Adalet Bakanı Gürlek'ten önemli açıklamalar: 5 kişi fonlardan kazandığı parayı iade etti! Uyuşturucundan tutuklanmıştı! Ahmet Şık'ın ortağı PKK'lı çıktı
Gündem İstanbul’da küresel vurgun operasyonu! Çağrı merkezi kurup forex vaadiyle çarpan 95 dolandırıcı yakalandı
Gündem

İstanbul’da küresel vurgun operasyonu! Çağrı merkezi kurup forex vaadiyle çarpan 95 dolandırıcı yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul’da küresel vurgun operasyonu! Çağrı merkezi kurup forex vaadiyle çarpan 95 dolandırıcı yakalandı

İstanbul Şişli ve Beyoğlu'nda yüksek kazanç ve yatırım vaadiyle uluslararası alanda dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 95 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 95 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, Şişli ve Beyoğlu ilçelrinde yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 95 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

Adalet Bakanı Gürlek'ten önemli açıklamalar: 5 kişi fonlardan kazandığı parayı iade etti!
Adalet Bakanı Gürlek'ten önemli açıklamalar: 5 kişi fonlardan kazandığı parayı iade etti!

Gündem

Adalet Bakanı Gürlek'ten önemli açıklamalar: 5 kişi fonlardan kazandığı parayı iade etti!

Fon soruşturmasında sıcak gelişme! AK Parti, Türkiye'ye duyurdu
Fon soruşturmasında sıcak gelişme! AK Parti, Türkiye'ye duyurdu

Gündem

Fon soruşturmasında sıcak gelişme! AK Parti, Türkiye'ye duyurdu

Yatırımcıya güvence geliyor! AK Parti’den fonların tasfiyesi için 10 maddelik dev kanun teklifi
Yatırımcıya güvence geliyor! AK Parti’den fonların tasfiyesi için 10 maddelik dev kanun teklifi

Gündem

Yatırımcıya güvence geliyor! AK Parti’den fonların tasfiyesi için 10 maddelik dev kanun teklifi

Fon krizinde yüksek miktarda para kaybeden işadamı intihar etti
Fon krizinde yüksek miktarda para kaybeden işadamı intihar etti

Gündem

Fon krizinde yüksek miktarda para kaybeden işadamı intihar etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23