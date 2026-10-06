İstanbul’da küresel vurgun operasyonu! Çağrı merkezi kurup forex vaadiyle çarpan 95 dolandırıcı yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul Şişli ve Beyoğlu'nda yüksek kazanç ve yatırım vaadiyle uluslararası alanda dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 95 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
İstanbul'da yatırım vaadiyle uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen 95 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uluslararası alanda meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.
Çalışmalarda, Şişli ve Beyoğlu ilçelrinde yatırım adı altında "forex dolandırıcılığı" yapıldığı, şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.
Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 95 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.
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