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Gündem İstanbul'da Kurban Bayramı sakinliği: Yollar boş kaldı
Gündem

İstanbul'da Kurban Bayramı sakinliği: Yollar boş kaldı

İstanbulluların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile bayramın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 4’lere kadar düşerken, boş kalan yollar havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 14:40:00 -
İstanbul'da Kurban Bayramı sakinliği: Yollar boş kaldı

Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

Vatandaşların 9 günlük tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Anadolu Yakası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 08.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 4 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi.

Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Anadolu Yakası D-100 karayolu havadan drone ile görüntülendi.

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