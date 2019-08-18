İstanbul'da küçük Ayasofya Camii de selden etkilendi

İstanbul'da dün aniden bastıran sağanak yağışın ardından bir çok bölgede su baskınları yaşandı. Bunlardan biri de tarihi Küçük Ayasofya Camisi oldu. Tarihi cami aşırı yağışların etkisiyle sel suları altında kaldı. Caminin minberine kadar su doldu.

Cami cemaati ve vatandaşlar camiye dolan suyu boşaltmak için yoğun çaba sarf etti.