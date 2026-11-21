Türkiye, Gazze'de ateşkesin uygulanması ve Filistin halkının yaşadığı insani krizin hafifletilmesi için diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ve beraberindeki üst düzey heyetle önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

İşgalci rejimin ateşkes ihlalleri masaya yatırıldı

Görüşmede siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'da yoğunlaşan saldırılarının yanı sıra Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ele alındı.

İşgal ordusunun Sarı Hat'ı ihlal ederek başlattığı yeni askeri operasyon ve ateşkese aykırı uygulamaları da görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Yarım kalan barış planı görüşüldü

Filistinlileri zorla göç ettirmeye yönelik uygulamalar ile İsrail'in ihlalleri nedeniyle yarım kalan Barış Planı'nın hayata geçirilmesi hususunda atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Gazze'de ateşkesin uygulanması için yürütülebilecek çalışmalar da kapsamlı şekilde ele alındı.

Gazze'de kış şartları insani krizi ağırlaştırıyor

Görüşmede, kış şartlarının etkisiyle Gazze'de giderek ağırlaşan yaşam koşullarına ve Filistin halkının karşı karşıya kaldığı insani krize dikkat çekildi.

Türkiye'nin Filistin'e desteği bir kez daha vurgulandı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin Filistin'e ve Filistin halkına verdiği desteği yineledi.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması amacıyla Türkiye'nin diğer arabulucu ülkeler ve ortaklarla yürüttüğü çalışmaların önemine de vurgu yapıldı.