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İstanbul'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-22 09:03:29 -
İstanbul'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, çok sayıda AVM, pazar yeri, berber-kuaför, taksi ve toplu ulaşım araçlarının denetlendiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, 21 Mayıs’ta 1390 berber, kuaför vb. işletmeyi, 88 AVM'de 805 iş yerini, 111 pazar yerini, 1844 ticari taksiyi, 2757 şehir içi/şehirler arası ulaşım aracını, sizin sağlığınız için denetledik. Kurallara uyanlara ve denetim görevlilerimize teşekkürler." ifadelerini kullandı.


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