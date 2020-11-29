İstanbul'da koronavirüs seferi!
Koronavirüs vakalarının patladığı Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da, salgına rağmen toplu taşımalardaki yoğunluk devam ediyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşımalara getirilen kurallara tramvaylarda uyulmadığı görüldü.
Kabataş - Bağcılar tramvay hattında dün akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti.
Beyazıt durağında çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk ettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.