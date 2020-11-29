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Gündem İstanbul'da koronavirüs seferi!
Gündem

İstanbul'da koronavirüs seferi!

Koronavirüs vakalarının patladığı Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul'da, salgına rağmen toplu taşımalardaki yoğunluk devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 13:16:00 -
İstanbul'da koronavirüs seferi!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşımalara getirilen kurallara tramvaylarda uyulmadığı görüldü.

Kabataş - Bağcılar tramvay hattında dün akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

Beyazıt durağında çok sayıda kişinin ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk ettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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