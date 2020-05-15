İstanbul'da koronavirüs kaç kişide var? İstanbul günlük koronavirüs vaka sayısı

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'deki Covid-19 salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, açıklanan vaka sayılarıyla yaptığı hesaba göre 250 bin taşıyıcının İstanbul'da olduğunu ve İstanbul'da her 100 kişiden 1 buçuğunun bilmeden korona virüs taşıyıcısı olduğunu belirtti.

"Ciddi problemler yaşayacağız"

Salgını 5 evreye ayırdığını belirten Ceyhan, Türkiye'nin ilk iki evreyi geçtiğini söyledi. Üçüncü evreyi ise tedbirlerin kalktığı zaman olarak niteleyen Ceyhan, "Salgının en kritik noktası 3. evre. 4. evre olan kontrollü sosyal hayata geçene kadar ciddi problemler yaşayacağımız evre 3. evredir. Çünkü hiç bir tecrübemiz yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 400 bin aktif virüs taşıyıcısı var

Prof. Dr. Ceyhan ayrıca, "Türkiye'de 40 bin civarında tanı koyulmuş aktif virüs taşıyan insanımız var. Tanı koyulmamış virüs taşıyan insan sayımız bunun 10 katı bir seviyede yani 400 bin civarında." dedi.

İstanbul'da her yüz kişiden bir buçuğu aktif taşıyıcı

Ceyhan, 400 bin virüs taşıyan insandan yola çıkarak yaptığı hesabın devamında ise şöyle konuştu: "Açıklanan vakaların yüzde 60'ı İstanbul'daydı, dolayısıyla bu hastalığının taşıyıcılarının 250 bini İstanbul'da. Bunu İstanbul nüfusuna böldüğümüz zaman her 100 kişiden 1 buçuğu bu virüsü bilmeden taşıyor."

14 Mayıs günlük koronavirüs tablosu nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Mayıs günlük koronavirüs tablosuna bakılacak olunursa yapılan 34 bin 821 testten 1635'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 55 kişi ile toplam can kaybı 4 bin 7 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 104 bin 30'a yükseldi.