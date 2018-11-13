İstanbul'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan binalara da sıçrarken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.13 Kasım 2018 Salı 23:34
Kağıthane'de 3 katlı bir evin en üst katında yangın çıktı. Yangının binanın çatı katında kalan kişilerin içtikleri sigaradan çıktığı iddia edildi.
Yangın, Çağlayan Mahallesi Yayla sokakta bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 21.30 sıralarında çıktı.
Bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü
Çatı katında yaşayan H. K.'nin 2 arkadaşıyla içtikleri sigaradan yangının çıktığı iddia edildi. Kısa sürede büyüyen yangın yan binalara da sıçradı. Çevredekilerin dumanları görerek bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangının çıktığı çatı katı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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