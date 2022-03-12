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Yerel İstanbul'da korkutan yangın
Yerel

İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul Bahçelievler'de restoranda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 10:42:00 - 2022-03-12 11:26:15
İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul Bahçelievler'de restoranda çıkan yangın hasara yol açtı.

Mahmutbey Caddesi'ndeki kebapçıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanın durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen iş yeri çalışanına sağlık görevlilerince müdahale edildi, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

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