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Gündem İstanbul'da korkutan yangın
Gündem

İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 17:36:00 -
İstanbul'da korkutan yangın

Pendik'te 2 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Pendik Kavakpınar Mahallesi Kırmızı Sokak'ta bulunan 2 katlı binada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Evde bulunan kombinin elektriğinden kaynaklandığı iddia edilen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, çevre sakinleri olay sırasında büyük korku ve panik yaşadı. Binada oturan Suna Kızılkaya, "Aşağıda yatıyordum, yangın var dediler. Dışarı çıktım. İçeride bir tek oğlum vardı" dedi.

Yangın itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra büyümeden söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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