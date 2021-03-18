  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da korkunç olay
Gündem

İstanbul'da korkunç olay

İstanbul Sancaktepe'de dördüncü kattaki evinin penceresinden düşen genç ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 04:47:00 -
İstanbul'da korkunç olay

Olay saat 23.00 sıralarında Mevlana Mahallesi'nde bulunan dört katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre kardeşleri ile kavga eden Muharrem İpekçi (26) kavgadan kısa bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Pencereden düşen genci fark eden komşuları sağlık ekiplerine haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri İpekçi'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Dördüncü kattan parke taşı döşeli yola düşen ve hastaneye kaldırıldığı sırada bilinci kapalı olan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayı haber alarak gelen gencin akrabası Rıza Çeliker yaşananlarla ilgili olarak; Çocuğun psikolojisinin bozuk olduğunu söylüyorlar, başka bir şey bilmiyorum ben. Komşuları aradı beni haber verdi, ben de geldim" şeklinde konuştu.

Olay yeri inceleme ekibi, olayın yaşandığı evin içinde ve gencin düştüğü sokakta detaylı inceleme yaptı. Olay yerindeki deliller toplanarak incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim açıkladı! İşte Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebinin perde arkası
Teknoloji

Uzman isim açıkladı! İşte Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebinin perde arkası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Suudi Arabistan’ın şu anda Türkiye'den SİHA talebi var" şeklindeki açıklaması kamuoyunda büyük yankı buldu. Savun..
Mete Yarar böyle karşı çıktı: SİHA bilgileri İsrail ve Yunanistan'ın eline geçer!
Gündem

Mete Yarar böyle karşı çıktı: SİHA bilgileri İsrail ve Yunanistan'ın eline geçer!

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Suudi Arabistan’ın Türkiye’den insansız hava araçlarını istemesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Yüzlerce tank harekete geçti! ABD de bölgeye geldi
Dünya

Yüzlerce tank harekete geçti! ABD de bölgeye geldi

Kuzey Kore-Güney Kore sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor. Güney Kore ile ABD, sıfır noktasında tatbikat yapacak. Gelişmeler bu yönde..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay