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İstanbul'da korkunç cinayet... Ekmek almaya giderken boğazından bıçaklandı

İSTANBUL Kağıthane'de fırından ekmek almaya gittiği öğrenilen Tarık K. kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Tarık K. olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 07:08
İstanbul'da korkunç cinayet... Ekmek almaya giderken boğazından bıçaklandı

Olay, Gürsel Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarık K., ekmek almak için girdiği fırından çıktığı sırada Bergüzar Sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Tarık K. boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, bıçaklı kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı.

50 METRE İLERLEYEBİLDİ...

Çevredeki vatandaşlar kanlar içinde kalan Tarık K.'yı görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada Tarık K. da kendi imkanlarınla yaralı halde ilerlemeye çalıştı. Yaklaşık 50 metre yaralı halde ilerleyen Tarık K. daha fazla dayanamayıp olduğu yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede yerde kanlar içinde yatan Tarık K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Polis ekipleri olay gerçekleştiği yerde geniş güvenlik önlemi alırken, çevredeki vatandaşların da bilgisine başvurarak güvenlik kamera çalışması yaptı. Polis ekipleri saldırgan kişi ya da kişilerin kaçış istikametini belirlemek için çalışma başlattı. Olay yeri çalışmasının ardından, Tarık K.'nın cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 07:08
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