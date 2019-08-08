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İstanbul'dakentsel dönüşüme verilen 4 katlı bina yıkılınca duvarsız yaşadıkları yan bina yıkılınca ögrendi.

İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesine karar verilen 4 katlı bina yıkılınca, duvarsız yaşadıklarınıyan apartman yıkılınca ögrendi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:57
İstanbul'dakentsel dönüşüme verilen 4 katlı bina yıkılınca duvarsız yaşadıkları yan bina yıkılınca ögrendi.

Olası Marmara Depremi’nden etkilenecek ilçelerden biri olarak gösterilen İstanbul Avcılar’daki Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’ndeki 4 katlı Saray Apartmanı’nın yenilenmesine karar verildi. Bina sakinleri bir müteahhit firma ile anlaşarak evlerinin yenilenmesini istedi. Firma, eski binayı iş makineleri ile yıkmaya başladı.

Yıkım ile birlikte hemen bitişiğindeki Güven Apartmanı’nın en üstteki 4’üncü kattaki iki dairesinin dış cephesinde hiç duvar olmadığı, bu yapıyı yapan müteahhidin malzemeden tasarruf etmek amacıyla bitişiğindeki ‘Saray Apartmanı’nın duvarını kullandığı iddia edildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:57
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