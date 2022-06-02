İstanbul’da kendini yakan Abdullah Cihat Turan Pekpak öldü mü?

İstanbul’da eline plastik orak alarak gezdiği Galata Kulesi Meydanı’nda kendini yakan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan Pekpak, kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti. Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.30 sıralarında gerçekleşen olayda, Abdullah Cihat Turan Pekpak, kıyafetine önce tiner döktü ardından da kendini ateşe vermişti. Yanan gence çevredekiler yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yanıkları olduğu ve durumunun riskli olduğu öğrenilmişti.

Abdullah Cihat Turan Pekpak nereli?

Polis ekipleri, gencin cebinde Konya’dan İstanbul'a geliş otobüs bileti olduğunu tespit etmişti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tabletine de polis tarafından el konulmuştu. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayarak “kendini yakacağım” dediği öğrenildi.

Abdullah Cihat Turan Pekpak