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Yaşam İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından olay tahmin az önce geldi! O bölgeye başlayacak!
Yaşam

İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından olay tahmin az önce geldi! O bölgeye başlayacak!

Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şehirlere günlerdir kar uyarısında bulunuyor. Peki, geçtiğimiz günlerde kar yağışıyla her ilçesi beyaza bürünen İstanbul'da tekrar kar yağacak mı?

Yeniakit Publisher
2023-02-17 17:42:00 - 2023-02-17 17:51:33
İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından olay tahmin az önce geldi! O bölgeye başlayacak!

Meteoroloji uzmanları "Kış uzayacak. Kuzeyde inanılmaz işler oluyor" diye uyardı. Bu uyarı sonrası çok sayıda kişi "İstanbul'da tekrar kar yağacak mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İşte son hava raporunun özetiyle beraber 'kar yağacak mı?' sorusunun cevabı ve Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu...

Sarı kodlu uyarı verilen şehirler

Öte yandan birçok il için sarı uyarı verildi. Sarı uyarı verilen iller: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Bayburt, Ardahan.

İstanbul'a yeniden kar gelebilir

Posta'nın haberine göre, İstanbul’da sıcaklıklar yaklaşık 1 hafta kar yağışı aldıktan sonra yükselmeye başlasa da Sibirya’dan harekete geçen bir soğuk hava dalgasının şubatın son haftası ve martın ilk haftasında kara kışı yeniden getirme ihtimali bulunuyor.

Hafta sonu İstanbul'da sıcaklık

İnternet haberin derlediği haberde şöyle aktarıldı: Hava profesörü Orhan Şen ise "Türkiye Lodosun etkisine giriyor. Batıdan başlayarak sıcaklıklar artacak. Hafta sonu İstanbul 16 C ye kadar çıkacak. Marmaraya yağmur Pazartesi gelecek Anadoluda yağış Salı günü." açıklaması yaptı.

Türkiye Geneli 5 günlük hava tablosuna bakın...

18 Şubat Cumartesi

19 Şubat Pazar

20 Şubat Pazartesi

21 Şubat Salı

22 Şubat Çarşamba

 

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