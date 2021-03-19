İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul’da kar alarmı!

İstanbul’da yaşayanlar, soğuk havanın hakim olmasıyla beraber İstanbul’da kar ihtimali var mı araştırmaları yapıyorlar. Meteoroloji tarafından İstanbul’da kar alarmı geldi.

Meteoroloji'nin yayımladığı son hava durumu raporuna göre, ülkemizde tekrardan soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak. Hafta sonu sıcaklıkların artması bekleniyor fakat Pazartesi gününden itibaren yağışlar etkili olacak.

İstanbul'da kar bekleniyor

Önümüzdeki hafta sıcaklığın düşmesiyle beraber yağışlar artacak. Salı günü ülkemizin iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Çarşamba günü ise İstanbul dahil olmak üzere tüm Marmara bölgesiyle beraber iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor.