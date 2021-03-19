  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul’da kar alarmı!
Gündem

İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul’da kar alarmı!

İstanbul’da yaşanan soğuk hava ve hafif yağmur yağışları sonrasında vatandaşlar, İstanbul’da kar yağacak mı merak ediyorlar. İstanbul’da kar ihtimali var mı araştırmaları yapan İstanbul halkına Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Peki İstanbul’a kar mı yağacak? İstanbul’a hangi günler kar yağacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-19 15:16:00 -
İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul’da kar alarmı!

İstanbul’da yaşayanlar, soğuk havanın hakim olmasıyla beraber İstanbul’da kar ihtimali var mı araştırmaları yapıyorlar. Meteoroloji tarafından İstanbul’da kar alarmı geldi.

Meteoroloji'nin yayımladığı son hava durumu raporuna göre, ülkemizde tekrardan soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak. Hafta sonu sıcaklıkların artması bekleniyor fakat Pazartesi gününden itibaren yağışlar etkili olacak.

İstanbul'da kar bekleniyor

Önümüzdeki hafta sıcaklığın düşmesiyle beraber yağışlar artacak. Salı günü ülkemizin iç ve doğu kesimlerde kar yağışı, Batı Karadeniz'de ise karla karışık yağmur bekleniyor. Çarşamba günü ise İstanbul dahil olmak üzere tüm Marmara bölgesiyle beraber iç ve doğu kısımlarda karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması tahmin ediliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'yi kim yönetiyor? Joe Biden'den akılalmaz gaf!
Dünya

ABD'yi kim yönetiyor? Joe Biden'den akılalmaz gaf!

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Lloyd Austin'in adını unutarak "Şeye, şeye... Eski general, Ona sürekli general deyip duru..
Seksenler dizisinin oyuncusu seçimler için adaylığını açıkladı!
Gündem

Seksenler dizisinin oyuncusu seçimler için adaylığını açıkladı!

Geçtiğimiz ay Netflix'ten teklif alan ancak uygun olmayan sahneler nedeniyle kabul etmeyen Özlem Balcı, milletvekilliğine aday olacağını açı..
Abdullah Gül'e tepki: Sustu, sustu, sustu...
Gündem

Abdullah Gül'e tepki: Sustu, sustu, sustu...

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, terör destekçiliğinden milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve terör örgütü PKK'nın si..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay