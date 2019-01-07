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İstanbul'da kar trafiği!

İstanbul'da kısmen etkili olan kar yağışı haftanın ilk gününde trafiğin artmasına neden oldu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 09:05
İstanbul'da kar trafiği!

İstanbul'da kar yağışıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Sabah saatlerinde de aralıklarla devam eden kar yağışı trafikte yoğunluğa neden oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik saat 08.15'te yüzde 67'ye ulaştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 09:05
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