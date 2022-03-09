İstanbul’da kar bu gece başlıyor! Meteoroloji duyurdu: 5 gün sürecek!

İstanbul'a kar ne zaman başlayacak? Meteoroloji uzmanları, bu geceden itibaren İstanbul'da 5 gün boyunca kar yağışının görüleceğini belirterek, yaşanabilecek olası bir olumsuzluğa karşı, belediyelerinin bir an önce risk yönetimi oluşturması gerektiği uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün yüksek kesimlerde perşembe gününden itibaren ise il genelinde yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceğini, ve bu yağışların da hafta başına kadar devam edeceğini açıkladı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan:

"Soğuk hava dalgası, Sibirya üzerinden önce Avrupa'ya oradan da Edirne ve Kırklareli'den ülkemize giriş yapacak. Çarşamba günü bu iki şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali çok yüksek. Kar fırtınası daha sonra Tekirdağ üzerinden Marmara Bölgesi'ni, Kuzey Ege'yi ve Batı Karadeniz'i etkisi altına alacak. Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıklar düşecek. Şehir içinde karla karışık yağmur görülecek. Fakat Çamlıca ve Aydos gibi yüksek kesimlerde önemli miktarda kar görülecek. Perşembe gece ise ciddi kar yağışının başlamasını bekliyoruz. Genel olarak perşembe ve cuma 15-20 santime yakın kar görülebilir. Cumartesi ve pazar günü de karın etkisini ve yollarda buzlanma görebiliriz."