İstanbul’da kar bu gece başlıyor! Meteoroloji duyurdu: 5 gün sürecek!
Kar İstanbul'a geliyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul'da kar yağışı başlıyor. İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek- ne zaman bitecek. Meteoroloji İstanbul'un hava durumu bilgisini paylaştı. Buna göre İstanbul'da kar yağışı bu gece başlıyor, 5 gün sürecek. İstanbul'da Çarşamba günü hava sıcaklığı oldukça düşüyor. İstanbul'da perşembe gecesi ise ciddi bir kar yağışı olacak. Meteoroloji uzmanı, İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri için de uyardı. İşte beklenen kar yağışı...
İstanbul'a kar ne zaman başlayacak? Meteoroloji uzmanları, bu geceden itibaren İstanbul'da 5 gün boyunca kar yağışının görüleceğini belirterek, yaşanabilecek olası bir olumsuzluğa karşı, belediyelerinin bir an önce risk yönetimi oluşturması gerektiği uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün yüksek kesimlerde perşembe gününden itibaren ise il genelinde yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceğini, ve bu yağışların da hafta başına kadar devam edeceğini açıkladı. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan:
"Soğuk hava dalgası, Sibirya üzerinden önce Avrupa'ya oradan da Edirne ve Kırklareli'den ülkemize giriş yapacak. Çarşamba günü bu iki şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali çok yüksek. Kar fırtınası daha sonra Tekirdağ üzerinden Marmara Bölgesi'ni, Kuzey Ege'yi ve Batı Karadeniz'i etkisi altına alacak. Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıklar düşecek. Şehir içinde karla karışık yağmur görülecek. Fakat Çamlıca ve Aydos gibi yüksek kesimlerde önemli miktarda kar görülecek. Perşembe gece ise ciddi kar yağışının başlamasını bekliyoruz. Genel olarak perşembe ve cuma 15-20 santime yakın kar görülebilir. Cumartesi ve pazar günü de karın etkisini ve yollarda buzlanma görebiliriz."