İstanbul’da kan donduran cinayet! Acımasız baba oğlunu öldürüp...
İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen olayda eşinden ayrı yaşayan M.A. ve 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından M.A., oğlu Mutlucan Ateş'i silahla başına ve göğsüne ateş ederek öldürdü. Polis, olayın ardından kayıplara karışan babanın yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul‘da meydana gelen olayda, iddiaya göre eşinden ayrı yaşayan M.A. ve 23 yaşındaki oğlu Mutlucan Ateş ile beraber yaşıyordu. Baba ve oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın ardından giriş kattaki evlerinden silah sesleri yükseldi.
BABA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, KAYIPLARA KARIŞTI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mutlucan Ateş’in başından ve göğsünden aldığı iki kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, cinayetin ardından kayıplara karışan M.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.