  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da kamyonette 44 mülteci yakalandı
Gündem

İstanbul'da kamyonette 44 mülteci yakalandı

İstanbul Sancaktepe polis ekipleri kamyonette 12'sş çocuk 15'i kadın 44 mülteci yakaladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 16:16:00 -
İstanbul'da kamyonette 44 mülteci yakalandı

Sancaktepe Ulubey Caddesi'ndeki bir minibüsten inen 3 kişinin park halindeki bir kamyonete binmeye çalıştığını gören polis ekipleri, şüphelileri bir süre izledi.

Kamyonetin yanına giderek kasayı açan ekipler, içeride çok sayıda kişinin olduğunu gördü.

Mülteci oldukları tespit edilen 12’si çocuk, 15’i kadın 44 kişi, geri gönderme merkezlerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Kamyonet sürücüsü tutuklandı

Polis, kamyonet sürücüsü A.K.’yi ise gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23