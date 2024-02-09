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Yerel İstanbul'da kahreden kaza! Tramvay yoluna atlayan torununu kurtarırken...
Yerel

İstanbul'da kahreden kaza! Tramvay yoluna atlayan torununu kurtarırken...

Yeniakit Publisher
2024-02-09 11:53:00 -
İstanbul'da kahreden kaza! Tramvay yoluna atlayan torununu kurtarırken...

Kadıköy'de, İlgün Çölege isimli kadın 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı. Tramvay çarpması sonucu ağır yaralanan İlgün hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayı anlatan Ayhan Erek, "Tramvay yaklaşırken çocuk aniden tramvay yoluna fırladı." şeklinde ifade etti.

Kadıköy'de, İlgün Çölege isimli kadın 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı. Tramvay çarpması sonucu ağır yaralanan İlgün hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayı anlatan Ayhan Erek, "Tramvay yaklaşırken çocuk aniden tramvay yoluna fırladı." şeklinde ifade etti.

Kadıköy'de Kahreden olay, akşam saatlerinde Bahariye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile beraber cadde üzerinde yürüyen İlgün Çölege(64), bir anda tramvay yoluna giren 4 yaşındaki torunu Adem Ç.'yi son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı.
Torununu kurtaran Çölege tramvayın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından tramvayın altından çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çölege yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Torunu ise hafif yaralandı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Yaşananları anlatan Ayhan Erek, "Tramvay gelirken çocuk aniden tramvayın yoluna fırladı. Bunu gören babaanne, çocuğu itti. Kendini kurtaramadı. Tramvayın altında 4-5 metre sürüklendi. Sonra tramvay durdu. Ambulans geldi. Torunu hafifti. Çocuk hafifti. Tramvayın altında kalmadı" dedi.

Kaynak: DHA
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