İstanbul’da kaçak saat operasyonu: 6 bin kol saati ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulduğu ve ünlü markaların taklidi olduğu belirlenen 6 bin 88 adet kol saati ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “dikimevi” ve “terzi” görünümünde faaliyet gösteren bazı iş yerlerinde, yurda kaçak yollarla sokulan ve lüks markaların taklidi olduğu saptanan saatlerin piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz Perşembe günü Fatih’te 4 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Söz konusu “dikimevi” ve “terzi” görünümündeki iş yerlerinde gizli bölmelere saklanmış çoğunluğu dünyaca ünlü kol saati markalarının taklidi olduğu belirlenen 6 bin 88 adet kol saati ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan ve Çin ve Tayvan gibi Uzak Doğu ülkelerinden konteynerler içinde kaçak olarak yurda getirilen kaçak saatlere el konulurken, 5 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesi ile serbest bırakıldı.