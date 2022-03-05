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Yerel İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu yapıldı
Yerel

İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu yapıldı

Fatih’te helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 10 kaçak göçmen gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 07:04:00 -
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokağı'ndaki 3 katlı binaya operasyon yapıldı.

Polis ekipleri operasyon yapılan adreste bir süre arama yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 10 kaçak göçmen işlemler için Emniyet'e götürüldü.

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