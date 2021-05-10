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Yaşam İstanbul'da kaç korona vakası var? İstanbul güncel korona vaka sayısı
Yaşam

İstanbul'da kaç korona vakası var? İstanbul güncel korona vaka sayısı

İstanbul vaka sayısı | Kısmi kapanma ardından da tam kapanma vaka sayılarında ciddi düşüş sağladı. İstanbullular güncel vaka sayısını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da kaç vaka var? İstanbul vakalar azaldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-10 00:59:00 -
İstanbul'da kaç korona vakası var? İstanbul güncel korona vaka sayısı

İstanbul vaka sayısı 9 Mayıs | Koronavirüs salgınında en çok vakanın görüldüğü iller arasında yer alan İstanbul’da son durumun ne olduğu merak ediliyor. Peki, İstanbul’da vakalar azaldı mı?

İstanbul'da kaç korona vakası var? İstanbul güncel korona vaka sayısı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul’da vakaların düşmeye başladığını ifade etti. Memişoğlu, “Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" başlığıyla paylaştığı tabloda, vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında haftalık azalma olduğunu kaydetti.

 

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