İstanbul’da kaç kişi korona aşısı oldu? 15 Şubat İstanbul’da korona aşısı olanların sayısı kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “11 Şubat’tan itibaren ilk aşılanan grubumuzun ikinci doz aşılarına başlıyoruz. Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır." demişti. Bakan Koca, “Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Böylelikle gerektiğinde İl Hıfzıssıhha Kurullarımız bölgesel olarak kararlar alabilecekler. Artık planlanabilir bir gelecek için bölgesel çalışmaların da yürütülebileceği bir döneme geçiyoruz. Salgın yönetiminde yeni dönemin adı 'yerinde karar' dönemidir." şeklinde konuşmuştu.

İstanbul’da kaç kişi korona aşısı oldu?

Sağlık Bakanlığı canlı aşı takip sistemine göre, 1 Şubat saat 07:50 itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 4.183.360, 1. doz uygulanan kişi sayısı 3.609.187, 2. doz uygulanan kişi sayısı 574.173 oldu.

İstanbul’da 684.549 kişi korona aşısı olurken, Ankara’da korona aşısını olanların sayısı 380.377, İzmir’de korona aşısı olanların sayısı 278.584, Diyarbakır’da korona aşısı olanların sayısı 47.851, Malatya 49.145 kişi aşılamış görünüyor.