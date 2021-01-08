İstanbul’da insani geçim ücreti 4 bin 134 lira

2 çocuklu 4 kişilik bir ailenin aylık insani geçim maliyetinin hesaplanmasından hareketle yapılan araştırma; bir ailenin gıda, giyim, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, mobilya, ev aletleri ile ev bakımı, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğlence ve kültür, eğitim hizmetleri gibi harcamalarını içeriyor.

Maaşlar iyileştirilmeli

İGİAD Başkanı Ayhan Karahan, 17 yıldır İGÜ’yü belirlediklerini anımsatarak, “Derneğimiz, insani geçim ücretinin işletmelerde uygulanması için İGÜ’yü işverenlere, iş dünyasına, kamuoyuna tavsiye ve teşvik ediyor. Uygulamada işverenlerin daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunan derneğimiz, İGÜ sayesinde iş görenlerin ücretlerinin iyileştirilmesini amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

Önemli kıstaslar

İGÜ’nün bireyi değil de 2 çocuklu bir ailenin insanca geçinebileceği aylık insani geçim ücretini esas aldığını aktaran Karahan, şunları kaydetti: “Tespit Komisyonumuz, Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Taha Eğri’nin Türkiye İstatistik Kurumunun İstatistiki Bölge Sınıflaması’na dayanarak 12 ayrı bölgeden elde ettiği araştırmadaki sonuçları değerlendirerek 2021 yılı İGÜ’yü belirlemiştir. Bu çalışmada harcamalar üzerinden yapılan hesaplamada bölgesel eşitlemeye de dikkat edilmiştir. Devletin her yıl asgari ücreti belirlerken İGİAD’ın önerdiği İGÜ’yü dikkate alması, ücret üzerinden iş gören ve işverenden alınan vergi yükünün azaltılması ve Türkiye’de bölgesel asgari ücrete geçilmesi önem arz etmektedir.”