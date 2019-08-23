İstanbul'da inşaat işcisi asanör boşluğunda ölü bulundu
İstanbul Çekmeköy'de inşaat halindeki binanın dördüncü katından asansör boşluğuna düşen işçi, hayatını kaybetti. Polis, olayın kaza sonucu mu yaşandığını veya cinayet mi olduğunu araştırıyor.
23 Ağustos 2019 Cuma 08:34
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