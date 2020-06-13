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Yerel

İstanbul'da ilginç olay: 'Polisim' diyen Iraklı alkollü ve ehliyetsiz yakalandı

İstanbul Taksim'de bir şahıs, ehliyetsiz ve alkollü bir şekilde araç kullanırken yakalandı. Polis olduğunu söyleyen kişinin Iraklı bir turist olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 18:52:00 -
İstanbul'da ilginç olay: 'Polisim' diyen Iraklı alkollü ve ehliyetsiz yakalandı

İstanbul, Taksim Meydanı'nda saat 16.00 polis, aracını park yasağı bulunan yerde bırakan bir kişiden kimlik istedi. Üzerinden herhangi kimlik ya da pasaport çıkmayan kişinin ehliyetinin de yanında olmadığı görüldü.

Bunun üzerine polis, kendisinin Irak'ta polis olduğunu söyleyen kişiye alkol testi yaptı. Ehliyetsiz olarak araç kullanan Iraklı polise yapılan testte 279 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine adının Maher Adıl Adnan olduğu öğrenilen Iraklı'ya ehliyetsiz araç kullanma, alkollü araç kullanma ve ruhsat bulundurmamaktan toplam 3 bin 833 TL para cezası kesildi.

Ülkesinde polis olduğunu söyleyen ve 279 promil alkollü olduğu anlaşılan Iraklı turist, işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürülürken, kullandığı lüks otomobil de çekiciyle kaldırıldı.

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