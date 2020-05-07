İstanbul’da ilginç görüntüler! Kediler, martıların düşürdüğü yılanı yemek için kapıştı

Oyuncu Zahrettin Çelik, İstanbul Zeytinburnu sahilde dışarıda yaşayan kedi ve köpekleri beslemeye çıktı.

Sokak hayvanlarını beslediği sırada ise Çelik’in dikkatini çeken ilginç bir olay yaşandı. Martılar tarafından denizden çıkartılan ve yarısı yenen yılanın kalan yarısı yere düştü. Çelik de anında yılanın düşen parçasının yanına koştu.

Kediler yılan için kapıştı

Hala canlı olan sinirler nedeniyle yılanın geriye kalan yarısı hareket etmeye devam ederken, hareket eden parça oyuncu Zahrettin Çelik’in beslediği kedilerin de dikkatini çekti. İlk başta gebe bir kedinin yılan parçasına yaklaştığı görülürken, kısa sürede çok sayıda kedi toplanmaya başlıyor ve yılan parçası aralarından birine yem oluyor.