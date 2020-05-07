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Yaşam

İstanbul’da ilginç görüntüler! Kediler, martıların düşürdüğü yılanı yemek için kapıştı

İstanbul’da martılar tarafından yarısı yenen yılanın kedilere yem olduğu anlar oyuncu Zahrettin Çelik’in cep telefonunun kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:35:00 -

Oyuncu Zahrettin Çelik, İstanbul Zeytinburnu sahilde dışarıda yaşayan kedi ve köpekleri beslemeye çıktı.

Sokak hayvanlarını beslediği sırada ise Çelik’in dikkatini çeken ilginç bir olay yaşandı. Martılar tarafından denizden çıkartılan ve yarısı yenen yılanın kalan yarısı yere düştü. Çelik de anında yılanın düşen parçasının yanına koştu.

Kediler yılan için kapıştı

Hala canlı olan sinirler nedeniyle yılanın geriye kalan yarısı hareket etmeye devam ederken, hareket eden parça oyuncu Zahrettin Çelik’in beslediği kedilerin de dikkatini çekti. İlk başta gebe bir kedinin yılan parçasına yaklaştığı görülürken, kısa sürede çok sayıda kedi toplanmaya başlıyor ve yılan parçası aralarından birine yem oluyor.

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