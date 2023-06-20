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Yaşam İstanbul'da iğrendiren görüntüler
Yaşam

İstanbul'da iğrendiren görüntüler

Yeniakit Publisher
2023-06-20 23:20:00 -
İstanbul'da iğrendiren görüntüler

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan bir görüntüde, İstanbul'da bir kişinin, yol kenarında sergilediği hoş olmayan tavır büyük tepki çekti.

İstanbul'da çekildiği iddia edilen bir videoda, otobüs durağının önüne aracını park eden bir şahsın, çevrede bulunan onlarca insana aldırış etmeden yolun ortasına idrarını yaptığı görüntülendi.

Görüntülerde, şahsın akan trafiği ve çevredeki vatandaşları umursamaması ise dikkatlerden kaçmadı.

O anları ise, trafikteki aracından görüntüleyen bir vatandaş, "Yolun ortasında çıkmış böyle idrarını yapıyor ağabey. Burada kadınlar var terbiyesiz..." diyerek tepki gösterdi.

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