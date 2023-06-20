İstanbul'da iğrendiren görüntüler

İstanbul'da çekildiği iddia edilen bir videoda, otobüs durağının önüne aracını park eden bir şahsın, çevrede bulunan onlarca insana aldırış etmeden yolun ortasına idrarını yaptığı görüntülendi.

Görüntülerde, şahsın akan trafiği ve çevredeki vatandaşları umursamaması ise dikkatlerden kaçmadı.

O anları ise, trafikteki aracından görüntüleyen bir vatandaş, "Yolun ortasında çıkmış böyle idrarını yapıyor ağabey. Burada kadınlar var terbiyesiz..." diyerek tepki gösterdi.