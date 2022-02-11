İstanbul'da İETT kabusu! Faciadan dönüldü

Seçim öncesi İstanbulluları 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'de işler iyice zıvanadan çıktı.

Otobüslerin yolda kaldığı metroların raydan çıktığı mega kentte vatandaşlar faciadan döndü. Küçükçekmece'de seyir halinde olan otobüsten aninden dumanlar yükseldi. Otobüsü durdurup yolcuları tahliye eden sürücü, yangın tüpüyle olaya müdahale etti.

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Gümrük yolunda yaşındı. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu-Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında çalışan 89A numaralı İETT otobüsten dumanlar yükseldi.

Dumanın fark edilmesi üzerine sürücü otobüsü kenara çekip park etti. Bunun üzerine şoför, yolcuları tahliye ederek oradan uzaklaştırdı.

Şoför daha sonra arabadaki yangın tüpüyle müdahale ederek, yangını söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, yolcular gelen başka araca binip gitti.

Otobüste maddi hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.