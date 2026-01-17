İstanbul’da her zamanki gibi otobüs yangını
İstanbul’da yine, yeni, yeniden otobüs yangını çıktı. Üsküdar’da bir İETT otobüsünün motoru beceriksiz İBB kadrolarının bakımsız bırakması yüzünden alev aldı. İstanbul halkının 2019-24 sürecindeki tüm skandallara rağmen ikinci kez göreve getirdiği CHP’li İBB yönetimi yüzünden vatandaşlar yolda kaldı.
Üsküdar'da bir İETT otobüsünün motor bölümünden duman çıkması üzerine yolcular tahliye edildi.
Göztepe Kavşağı'nda durağa yolcu almak için yanaşan 34 TP 9951 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.
Sürücü, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.
Araçtaki yolcular da tahliye edildi.
Yolcular, başka otobüse binmek için durağa geçti.